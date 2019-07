Les zvířátek

Království zvířátek otevře své brány dětem 7. 9. 2019 od 9.00 - 13.00 hodin. (od 9.00 do 12.30 je možno vyrazit na trasu). Zvířátka budou živá, kreslená i kostýmová. Těšit se můžete na 9 stanovišť. Na stanovištích budou tato zvířata: velbloud, beránek, prasátko, včely, Chase...atp:)

Děti dostanou na začátku mapku s úkoly. Na konci pro každé dítě sladká odměna. Vhodné pro děti 0 - 10 let. Horní hranice není závazná - hravé úkoly pro menší děti.

Místo konání: Les u sídliště Máj, ČB, Zastávka autobusu č. 7 Ant. Barcala.

Vstupné: Předprodej: 60 Kč/dítě, 30 Kč/dospělý (děti do 1,99 let zdarma bez nároku na odměnu) Na místě: 90 Kč/dítě, 50 Kč/dospělý (děti do 1,99 let zdarma bez nároku na odměnu)

Časy rezervací jsou následující: 9.00, 9.30, 10.00 a 10.30. Od 10.45 do 12.30 mohou účastníci chodit bez rezervací a koupit si vstupenky na místě.

Vstupenky je možno zakoupit i na místě v den konání akce. Dospělí si kupují vstupenku na stejný čas jako děti. Děti nemohou hodit bez doprovodu. V případě, že se nebudete moci akce zúčastnit, stačí rezervaci zrušit a budou vám vráceny peníze. Peníze vracíme bez udání důvodu do 31. 8. 2019.