Kapela THE BACKWARDS se ve svém vystoupení představí s novým projektem BEATLES – SOLO YEARS. Na koncertu zazní kromě největších hitů slavné kapely průřez nejznámější songy jednotlivých členů kapely Beatles, které vznikly po rozpadu legendárního bandu.

Strhující výlet do hudební minulosti plné nezapomenutelných hitů pro několik generací fanoušků Beatles čeká na všechny návštěvníky koncertů kapely The Backwards.



Úspěch bandu, který je bezesporu jedním z nejlepších Beatles revivalů na světě odstartovalo dvojnásobné vítězství na prestižním Beatlefestu v New Yorku v letech 1998 a 2003. Známými se stali také díky účinkování v hudebně – zábavných pořadech všech našich i slovenských televizí. Kromě mnoha turné po USA, pravidelného koncertování v Čechách a na Slovensku, kapela hrála také po celé Evropě, a dokonce i v africké Keni. Kapela koncertovala i v Liverpoolu ve slavném Cavern clubu, kolébce Beatles.



The Backwards nemají pouze dokonale vypracovaný zvuk, ale dbají také na image, stage look, souhru a produkci. Pro znalce a muzikanty je také nesmírně přitažlivý fakt, že kapela pro co nejvěrnější zvuk používá stejnou hudební aparaturu a modely hudebních nástrojů kvalitních značek jako Vox, Rickenbacker, Gretsch, Höfner, Ludwig atd.