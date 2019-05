Turnaje, pohádky, rytíři a koně opět na Landštejně

Po roce se na hrad vrací celodenní středověká šou plná šermířů, koní a zážitků. Hrad naplní a o vaši pohodu a příjemné zážitky se postarají SHŠ Baštýři a SHŠ Flamberg.

Vystoupení šermířů na koních v západním příkopu, který není běžně návštěvníkům přístupný.

Pěší vystoupení ve velkém příkopu a historické ležení.

PROGRAM

SOBOTA 1.6. 2019

• 10:00 – Esence šermu

• 11:00 – Pozor Drak! – Jezdecká Turnajová pohádka (kolbiště – spodní příkop)

• 12:30 – Škola šermu pro malé i velké

• 14:30 – Slavné souboje

• 15:30 – Jezdecký rytířský turnaj (kolbiště – spodní příkop)

• 16:15 – Slavnostní uzavření dne (kolbiště – spodní příkop)

NEDĚLE 2.6. 2019

• 10:00 – Esence šermu

• 11:00 – Pozor Drak! – Jezdecká Turnajová pohádka (kolbiště – spodní příkop)

• 12:30 – Škola šermu pro malé i velké

• 13:30 – Tahanice trůnová – Baštýři (nádvoří)

• 14:30 – Slavné souboje

• 15:30 – Jezdecký rytířský turnaj (kolbiště – spodní příkop)

• 16:15 – Slavnostní uzavření dne (kolbiště – spodní příkop)

VSTUP DO SPODNÍHO PŘÍKOPU NA TURNAJOVÁ VYSTOUPENÍ BUDE MOŽNÝ POUZE S PLATNOU VSTUPENKOU NA HRAD LANDŠTEJN. DO PŘÍKOPU SE VCHÁZÍ SPODNÍ HRADNÍ BRÁNOU. NA VYSTOUPENÍ PŘIJĎTE VČAS, PO JEHO ZAHÁJENÍ NEBUDE VSTUP DO PŘÍKOPU UMOŽNĚN! VZHLEDEM K OČEKÁVANÉ VELKÉ NÁVŠTĚVNOSTI DOPORUČUJEME PŘIJÍT S DOSTATEČNÝM ČASOVÝM PŘEDSTIHEM (MINIMÁLNĚ 30 MINUT).