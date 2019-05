Varieté – jiný cirkus

Varieté patřila od poslední třetiny 19. století přes sto let k vyhledávaným podnikům poskytujícím kultivovanou zábavu širokým vrstvám příznivců. Jak vypadala, co hrála – a v čem se vlastně varietní zábava liší od té cirkusové, když v obou účinkovali artisté, komici i ochočená zvířata?

Divadelní oddělení Národního muzea připravilo výstavu nejen o karlínském Théâtre Variété, varieté Praga, brněnském Rozmarýnu a karlovarském Orfeu, ale i o cestujících varieté a estrádách. O významných osobnostech, které se zapsaly do historie varieté na našem území: o artistech, kouzelnících, ale i striptérkách.

Návštěvníci jako by vstoupili přímo do varieté, mohou usednout ke stolečkům a zahledět se na scénu zaplněnou artistickými či kouzelnickými rekvizitami a kostýmy, a nebo se začíst do slovníčku varietních disciplín. Příběh československého varieté vypráví plakáty, fotografie, dokumenty, videozáznamy. A nahlédnout je možno i do pracovny Oldřicha Nového, jedné z hvězd českého zábavného umění – Nového autentický pracovní stůl a křeslo nedávno získalo Národní muzeum do svých sbírek.