Velká výstava Svět kostiček® v Jihočeském muzeu pro všechny příznivce pestrobarevné stavebnice LEGO®! Návštěvníkům představíme mnoho exponátů postavených z téměř 750.000 dílků! Expozice je určena pro děti i dospělé.

Náplní výstavy bude např. expozice s vodní tématikou, dále vybrané tovární setykompletních edic např. Lego® City®, BrickHeadz, hrady a středověk, ale i novinky z posledních let. Z filmové tvorby se představí např. robotí válečná zóna Bionicle, edice Lego® Ideas a další zajímavé exponáty. Pro příznivce vozidel bude k vidění sbírka edice modelů Model Team z konce 80. let - období milénia. Pro nejmenší stavitele je připravena část rozsáhlé sbírky kousátek, chrastítek, kostiček, minifigů a hraček z dnes již nevyráběné edice Lego® Baby Primo®. Velkým lákadlem je také město Lego® Friends® Heartlake s vlakovým kolejištěm a pohyblivými exponáty. Z vlastní tvorby se představí speciální disciplína, tzv. "wignettes", neboli viněty (výňatek děje seskládaného na malé ploše s náznaky pohybu). Nebudou chybět ani deskové a společenské hry. Pro děti je k dispozici plnohodnotně vybavený dětský koutek, ke stavění ve třech sekcích kostky Lego® Bionicle, Lego® Duplo® i Classic – Basic. Expozice nabídne návštěvníkům také velmi zajímavou podívanou na část rozsáhlé sbírky továrních setů (ze sortimentu společnosti LEGO® za posledních téměř 40 let její produkce).