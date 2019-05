Den dětí v divadle

Děti mají svátek a my to musíme pořádně oslavit! Jen co na velkém sále doskotačí Pipi Dlouhá punčocha, začne ladit kytáry v divadelním parku “parta usmrkánků” – mostecká kapela Nedloubej se v nose. Stačí rozprostřít své piknikové deky a nasávat atmosféru blížícího se léta. Aby bříška nezůstala prázdná, budou si děti do rytmu vyrábět a zdobit cukrové kopečky na cupcakové dílně a dospělí se mohou občerstvovat v minikavárně UMAUMA. Přineste si něco na zub z domu a my Vám k tomu půjčíme nádobí z Rolničky. Umývat ho budou ti, co vydrží tancovat až do konce! Ať žije piknik, ať žije léto, ať žijí děti!

velký sál a divadelní park

(za nepřízně počasí se akce koná uvnitř divadla)

Divadlo rozmanitostí Most

Astrid Lindgrenová, Karel Hoffmann

PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA

Divadelní adaptace knihy švédské autorky, která patří ke klenotům světové literatury.

Veselá pohádka s písničkami plná podivuhodných příběhů ze života svérázné devítileté dívenky s nevšedním chováním, jménem i vzezřením, která s novými kamarády ze sousedství zažívá mnoho malých i velkých dobrodružství.

Režie: Jiří Ondra

Hrají: T. Karásková, J. Raková, J. Wiesner, A. Joseph, T. Alferi

PIKNIK A KONCERT KAPELY NEDLOUBEJ SE V NOSE

Koncert pro všechny, co nemají nos nahoru a umí si pořádně posmrkávat do rytmu.

Hrají a zpívají: Dr. von Soplük, Goran Smrkovič, Šušeň "Šušu" Nudlová, Soplína Lorenová, Páter Nozder, Péťa Rýmička, Hlen Miller