Férová snídaně na náměstí

I letos se Tábor připojí k celostátnímu happeningu Férová snídaně, do které se zapojují města po celé republice! Víš co je to spravedlivý obchod? Záleží ti na tom, aby lidé na celém světě měli rovné pracovní podmínky a aby tvoje nový džíny nešily děti v Číně. Raději podpoříš jihočeské farmáře místo anonymních velkochovů?

PŘIJĎ S NÁMI POSNÍDAT!

Pojďte se potkat v sobotu 11.5. dopoledne na náměstí TGM. Vezměte si deky, piknikové koše a společně posnídejte se svými sousedy a rodinou. Podmínkou je snídaně z férových zdrojů a od místních farmářů či domácích zdrojů!

Vajíčka od babičky, fairtrade kakao do termosky, salát ze zeleniny z farmářského trhu či ze zahrady...

Na místě bude i hudba v podání Ondřeje Kříže a Jiřího Řapka.

akce není prodejní a je zdarma.