Dustborn Fest

V Českých Budějovicích se opět ukula akce, kterou stojí za to navštívit. Čtyři různorodé kapely se představí na DUSTBORN FESTU již 10. 5. v českobudějovickém klubu mc Fabrika. Line up: DUSTBORN – symphonic black/death metal Domácí smečka složená z bývalých muzikantů Desire for Sorrow, Of the Woods a Arthemion zahraje ve speciálním setu převážně novinky z právě chystaného debutu „Dethroned“ Jejich sympho-death by měl být lákadlem pro všechny fanoušky Septicflesh, Dimmu Borgir a jim podobných kapel.

F.O.B. – death/ metalcore Táborská stálice okupující pódia již od roku 1995. Za tu dobu si kapela vydobyla zasloužené uznání a přední místa v českém undergroundu. Jejich death/ metalcore směs v kombinaci s živelným pódiovým projevem zaručuje skutečnou klubovou smršť.

NĀV– black metal Do třetice další jihočeská banda. Jindřichohradecká kapela složená z členů Five Seconds to Leave, Daerrwin, Nod Nod a dalších hrající nekompromisní black metal. Pro metalheads vyžívající se v černém kovu ála Mayhem rozhodně povinnost!

DEPRESSION ISLAND – deathcore/ HC Mladá kapela vzniklá koncem roku 2015 z bývalých členů formací Bastards Way, For Sale, Hackdown a Swarm, vás na letošním Dustborn festu jistě přesvědčí o svých kvalitách. V roce 2017 natočili v Českých Budějovicích své první EP. Přijďte kapele zpříjemnit tento symbolický návrat ke svým začátkům a ukažme jim, jak se paří u nás na jihu.