Iva Hüttnerová – Grafiky

4. května v 16 hodin vás srdečně zveme do galerie Spektrum na vernisáž výstavy grafik Ivy Hüttnerové. Iva Hüttnerová dodnes realizovala na 200 autorských výstav v České republice, na Slovensku, ve Stockholmu a v New Yorku. Její obrazy jsou součástí stálých expozic naivního umění v Paříži a Hamburku a je evidována v zahraničních encyklopediích, např. v Japonsku, Francii a Švédsku. Vernisáž hudebně doprovodí kytarista Jiří Belza. Výstava je přístupná do 31. května.