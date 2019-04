Expozice Černínové a výstava Kabinety Stuchlé - Zámek Jindřichův Hradec

Expozice Černínové. Diplomaté, cestovatelé, sběratelé a výstava „Kabinety Stuchlé“

Kabinety Stuchlé. Kouzelný svět pohyblivých loutek

Loutkové krasavice tančící charleston, silák zdravící příchozího troubením na trumpetu, ožívající mořská panna, ale také cirkusové obludárium i do detailu provedená ložnice hraběnky Černínové o velikosti několika desítek centimetrů. To je okouzlující svět loutek výtvarnice Stanislavy Stuchlé, která vyrábí postavy ze dřeva, kůže, starého textilu, využívá i dráty, krajky či pštrosí peří a loutky umisťuje do dokonale vybavených zmenšených interiérů. Po úspěchu, který sklízela na několika výstavách u nás i v zahraničí, budou její nevšední loutky vystaveny v nové stálé expozici na jindřichohradeckém zámku. Výstava okouzlí nejen děti, ale i jejich rodiče.

Černínové. Diplomaté, cestovatelé, sběratelé

Prohlídkový okruh vedoucí sály druhého patra renesančního Adamova stavení, v nichž je shromážděno několik stovek exponátů představujících rod posledních majitelů jindřichohradeckého zámku hrabat Černínů. Mezi unikátní exponáty patří diplomatické dary tureckého sultána císařskému vyslanci Heřmanu Černínovi, včetně unikátního zdobeného stanu, obrazy slavných italských malířů, kterými byla na konci 17. století vybavena obrazárna v pražském Černínském paláci, či řada vyznamenání i uniforem, které patřily jednomu z posledních majitelů zámku Evženu Černínovi.