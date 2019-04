Nenechte si ujít ZÁMECKÉ MUZIKÁLOVÉ NOCI TŘEBOŇ

koncertní verze nejúspěšnějších muzikálů na zámku Třeboň

V romantickém prostředí zámeckého nádvoří můžete zažít hned tři nádherné muzikálové noci a koncertní provedení nejúspěšnějších muzikálů Michala Davida a Karla Svobody.

01.08.2019, Michal David: Tři mušketýři

Největší muzikálové hity z pera Michala Davida rozezní třeboňský zámek v podání předních muzikálových zpěváků z Divadla Broadway. Těšit se můžete také na velkou taneční company.

02.08.2019, Karel Svoboda: DRACULA

V rámci muzikálových zámeckých nocí zámek Třeboň navštíví hrabě Dracula. Jedinečné melodie Karla Svobody a libreto Zdeňka Borovce vás přenesou do Transylvánie. Zazní hity Jsi můj pán, Nespravedlivý bůh nebo Sexy den co den.

Muzikál Dracula doslova ze dne na den udělal z Daniela Hůlky hvězdu a od své premiéry v roce 1995 je stále na divadelním repertoáru.

03.08.2019, Michal David: KLEOPATRA

Muzikál Kleopatra Michala Davida slaví v tomto roce již 17 let od své světové premiéry. Jen v České republice zhlédlo Kleopatru více než milion nadšených diváků. Není snad nikdo, kdo by neznal megahit Teď královnou jsem já.

Přijměte pozvání do starověkého Říma a na vlny egyptského Nilu, které Vám přináší koncertní provedení muzikálu Kleopatra, doplněné velkými tanečními čísly.