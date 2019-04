Velikonoce v Českém Krumlově

Od čtvrtka 18. dubna do pondělí 22. dubna ožije náměstí Svornosti v Českém Krumlově prvními jarními trhy. Velikonoční řemeslný jarmark tradičně nabídne staročeské dobroty, velikonoční vajíčka zdobená rozmanitými technikami, ručně pletené pomlázky, řehtačky, píšťalky, ale také jarní květiny a nejrůznější dekorace. Na bohatý program lákají letos již čtvrtým rokem Kláštery Český Krumlov, kde návštěvníky čeká oblíbené hledání pokladů, velikonoční tvoření, noční komentované prohlídky či noční bdění u Božího hrobu. Pro příznivce voroplavby jsou opět připraveny velikonoční plavby.

Vyrobit si na velikonoce vlastní dekoraci můžete hned na několika místech během celého dubna - na pobočku Městské knihovny na sídlišti Mír si zajděte vytvořit velikonoční rozcuchánky nebo obarvit vajíčka, v Regionálním muzeu se budou zdobit malované a hanácké kraslice a v Klášterech si nenechte ujít tradiční velikonoční tvoření pro děti všeho věku. Vytvořit nebo zakoupit velikonoční dekoraci nabízí tradičně i Hotel U Matěje v Černici. Malované kraslice, perníčky či panenky z kukuřičného šustí můžete obdivovat v R-galerii, kde se uskuteční již tradiční velikonoční prodejní výstava.

Na Velký pátek se s dětmi vypravte do Klášterů na dobrodružné hledání pokladů a večer si přijďte vychutnat neopakovatelnou atmosféru klášterní architektury za svitu svíček během komentované prohlídky. Také si nenechte ujít unikátní krumlovskou tradici v podobě Nočního bdění u Božího hrobu a přijďte rozjímat k zinscenovanému hrobu Ježíše Krista do klášterního kostela Božího těla a Panny Marie Bolestné. Čestnou stráž při Božím hrobě zajistí Schwarzenberská granátnická garda, noční bdění započne v 18:00 hod a bude probíhat až do půlnoci.

Na Bílou sobotu se otevře klášterní řemeslná ulička a těšit se můžete i na dobový trh na klášterním dvoře. Přijďte nahlédnout pod ruce hrnčíře, brašnáře, sedláře, knihaře, kováře, pekařky, valchářky, mýdlařky či sklářky a vytvořte si společně s vašimi dětmi tradiční řemeslný výrobek. Na klášterním dvoře děti v koňském sedle povozí koníci z českokrumlovské stáje Pohoda a celý sobotní program odpoledne doladí oblíbená kapela Papouškovo sirotci.

O Velikonoční neděli se přijďte pobavit za poslechu folklórní hudby a tance krumlovského souboru Jitřenka na klášterní dvůr, kde Vás bude čekat další zábava v podobě pletení pomlázek a barvení vajíček. Otevřena bude opět i klášterní řemeslná ulička a dobový trh.

Voroplavba Český Krumlov si pro Vás již tradičně připravila od čtvrtka až do neděle velikonoční plavby. Z přístaviště Krumlovské Benátky (u mostu dr. E. Beneše) budou vory vyrážet každou půl hodinu od 14:00 do 16:00 hod.