Fotoklub Český Krumlov a Marie Klára Holá si Vás dovolují pozvat na výstavu s názvem Marky - neznámý kout Itálie.

Marie Klára Holá (rozená Smolenová), rodačka z Českého Krumlova po studiích na Zahradnické fakultě na Moravě strávila mnoho let v Itálii, kde kromě zdokonalování cizího jazyka a výuky tance našla zalíbení i v krajinné fotografii. V málo známém italském kraji Marky, který se nachází ve střední části poloostrova u Jaderského moře, měla příležitost poznávat krásu místní přírody, především hor Apenin. Po získání zajímavých zkušeností v zahraničí nakonec našla cestu zpět do rodné země, avšak Itálie zůstává jejím druhým domovem. Nyní vám autorka, členka Fotoklubu Český Krumlov, přináší tuto ochutnávku fotografií, pomocí kterých by vám ráda přiblížila nekonečné množství krás italské přírody.