Komentované prohlídky města Český Krumlov

Nenechte si ujít KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY MĚSTA.

PROHLÍDKY PRO RODINY S DĚTMI

27. 4. (SO) - 10:00 hod

RENESANCE V KRUMLOVĚ ANEB SPĚCHEJ POMALU ZA TRUBAČEM A MEDVĚDEM

Dozvíme se nejen o životě na dvoře posledních Rožmberků, ale také, co je to freska, sgrafito, atika či prampouch a naučíme se je v terénu poznávat. Seznámíme se s prací kameníků a jejich kamenickými značkami. Český Krumlov ale není jen živou učebnicí architektury a historie. Na fasádách domů, sochách a sousoších, ale i třeba na patnících najdeme obrazy a tajemná znamení, která nás přivádějí k zajímavým příběhům. Stačí se jen pozorně dívat.

Sraz: na náměstí Svornosti před Infocentrem

27. 4. (SO) - 14:00 hod

OBJEVOVÁNÍ BAROKNÍ ZAHRADY ZÁMKU ČESKÝ KRUMLOV

Při prohlídce zámecké zahrady se necháme obklopit krásou květin, stromů, keřů i stavbami. Budeme objevovat pravidla a zákonitosti, podle kterých zahradní architekti v době baroka zahradu tvořili, kaskádovou fontánu s velkolepou sochařskou výzdobou se zamilovaným příběhem, letohrádek Bellaria s bohatě malovanými pohledy do zahrad, a hudební pavilon, který býval skrytý uprostřed habrového bludiště.

Sraz: před Zámeckou jízdárnou

Pro rodiče a děti od 8 let (programy NPÚ v rámci Mezinárodního dne památek a historických sídel)

Délka programu: cca 90 minut

Rezervace a vstupenky od 1. 4. na www.ckrumlov.info/tickets nebo v Infocentru na nám. Svornosti - E: vstupenky@ckrumlov.info nebo T: +420 380 704 621

VSTUPNÉ: ZDARMA

PROHLÍDKY MĚSTA S PRŮVODCEM (v češtině)

28. 4. (NE) - 14:00 hod

Sraz: na náměstí Svornosti před Infocentrem

Počet osob na prohlídku: 2 skupiny po 35 osobách

Délka prohlídky: cca 90 minut

Rezervace a vstupenky od 1. 4. na www.ckrumlov.info/tickets nebo v Infocentru na nám. Svornosti - E: vstupenky@ckrumlov.info nebo T: +420 380 704 621

