Valníkfest 5 v obci Lipí

NEjedná se o Slánský festival Valník !!! Jedná se o 5. ročník vesnického minifestivalu Valníkfest, který se koná v obci Lipí na hřišti. Gaia Mesiah, Smutný Karel, Motorhead czech republic revival, Budweis Drunken Bastards a Podzemnyx

Vstupné v předprodeji 300 Kč

Vstupné na místě 350 Kč

ZTP/P sleva není poskytována

Děti do 10 let zdarma, 10 - 14 let na místě za 200 Kč