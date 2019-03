Výstava připomene dějiny a produkci textilního závodu JITEX v letech 1949-1989.

Jitex a Písek k sobě patří asi tak jako pivo a Plzeň. Továrna založená v roce 1949 v rámci industrializace jižních zaměstnávala jen v Písku na dva tisíce zaměstnanců. Pletená móda se v areálu na břehu řeky Otavy plete a šije dodnes. Ve třicetitisícovém městě tak najdete jen málo rodin, které by nebyly nějak spojeny s textilním průmyslem. Velká jarní výstava v Prácheňském muzeu v Písku ukazuje, že se fenomén Jitexu netýká jen výroby, ale dalekosáhle zasáhl i do jiných oblastí. Návštěvník v termínu od 1. března do 26. května projde výrobou od přádelny, přes pletárnu, barevnu až po pracoviště šiček. Nahlédne i do pobočných závodů v sedmi dalších městech jihozápadních Čech (Bechyně, Horažďovice, Milevsko, Mirovice, Rožmitál pod Třemšínem, Týn nad Vltavou, Vodňany), do vyhlášené prodejny PPP nebo prolistuje zdigitalizovaný podnikový časopis Tvořič. Ukázka oblečení, které se podařilo shromáždit s pomocí veřejnosti, jistě vyvolá nejednu vzpomínku na život před rokem 1989.

Jitex byl budován jako vzorový podnik a za bránou základního závodu probíhal celý proces pletařské výroby. A tak nejen Leonid Břežněv, ale i Věra Čáslavská byli svědky proměny surové bavlny v šaty. „Do Písku bylo také umístěno oborové ředitelství pletařského průmyslu pro českou část ČSSR a byly odsud řízeny i další známé podniky jako Pleas Havlíčkův Brod, Modeta Jihlava, či Tylex Letovice... V roce 1968 otevřeli takzvaní pletaři na Alšově náměstí první vzorkovou prodejnu pletařského průmyslu PPP, která si v časech nedostatkového zboží vydobyla celorepublikové proslulosti,“ vysvětluje kurátor výstavy Bohumír Bernášek. Vedle kamenného mostu se tak nákup v „péčkách“ stal dalším atraktivním cílem návštěvníků. Kde jinde jste v časech normalizace mohli s jistotou sehnat na jednom místě spodní prádlo, svrchní ošacení nebo třeba záclony?