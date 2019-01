Soutěž v Zoo Tábor

Jsi zvířecí znalec? Vyzvedni si na pokladně hrací kartu a odpovídej na otázky. Do soutěže se zapojíš odevzdáním karty na pokladně. Karty se správnými odpověďmi a nejlepšími tipy zařadíme do slosování o tři volné vstupy do ZOO Tábor a upomínkové předměty.

Termín akce: 12. ledna – 31. března 2019