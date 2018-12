Kde nocovat budem? Výstava kostelních betlémů z Táborska a okolí

Betlém, jesličky, Ježíšek, svatá noc, andělé, pastýři… to jsou klíčová slova, která otevírají dveře do zvláštního času Vánoc, který má v naší zemi vůni namíchanou z víry, lidových tradic, koled, jehličí, perníků, svíček a kostelní zimy. Přijďte se letos té omamné směsi nadechnout s malým předstihem do Rožmberského domu, kde budou shromážděny betlémy z kostelů v Táboře, Chýnově, Plané nad Lužnicí, Soběslavi, Veselí nad Lužnicí, Deštné a několika vesnic v jejich okolí (Malšice, Hartvíkov, Hroby, Tučapy, Deštná, Červená Lhota, Pluhův Žďár a Lodhéřov). Výstava bude jedinečnou možností vidět na jednom místě díla, která nebyla dosud společně nikdy k vidění a z nichž povětšinou známe jen to z našeho domovského kostela.