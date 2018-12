Vánoční trhy na zámku Blatná

V sobotu 8. prosince se na nádvoří zámku Blatná vrací již tradiční Vánoční trhy. Od 10 do 17 hodin budete mít možnost užít si kouzelnou vánoční atmosféru a nakoupit produkty šikovných rukou v jedinečných kulisách našeho zámku. Společně s Centrem kultury a vzdělávání Blatná jsme i letos pro Vás připravili spoustu překvapení! Těšit se samozřejmě můžete na klasický sortiment vánočních trhů - nebude chybět horký svařák, punč ani trdelník. Novinkou bude otevřená kavárna "Oh My Deer" přímo v zámku.



K tomu si budete moct přijít ochutnat čerstvě upražené oříšky v karamelu či speciality mezinárodní kuchyně, jako například té řecké či dokonce havajské.



Připravujeme pro Vás také otevřenou kovárnu, prodej farmářských a řemeslných výrobků, stejně jako i ukázky různých řemesel. Chybět nebudou koledy, čokofontána či koncert známé klavíristky a muzikoložky Ouranie Menelaou.