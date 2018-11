Za ozdobu do ZOO Tábor zdarma!

Každé dítě, které přinese ručně vyrobenou ozdobu na stromeček z přírodních materiálů, bude mít vstup do ZOO zdarma. Akce platí od 24. 11. do 31. 12. 2018.

Zoo Tábor – celým názvem Zoologická zahrada Tábor, a. s. – byla založena v květnu 2015. Jde o jednu z nejmladších zoologických zahrad v České republice. Svojí rozlohou, která dosahuje téměř 10 hektarů je největší zoo na jihu Čech. Zoo se nachází v obci Větrovy – na jihovýchodním okraji města Tábor.