Mikulášská jízda - Tábor

sobota 1. 12. / 15.25 hodin / nádraží ČD

MIKULÁŠSKÁ JÍZDA

Jízda pro rodiče s dětmi historickou lokomotivou „BOBINKA“ po nejstarší elektrifikované trati Tábor - Bechyně za doprovodu Mikuláše, anděla, čerta a nadílkou pro děti. Odjezd z Tábora v 15.25 hodin, odjezd z Bechyně v 18.26 hodin. Ceny jízdného (zpáteční) 100 Kč, děti 6-15 let 50 Kč, do 6 let 25 Kč. Prodej na místě.

Pořádají České dráhy ve spolupráci s městem Tábor.