Tradiční soutěž v tlučení špačků je určena všem, co se rádi baví a nebojí se do toho praštit.

Letos, se opět bude soutěžit ve dvou kategoriích – muži a ženy (již od 12 let). Jako každý rok čekají na vítěze netradiční ceny.

Koordinátor/přednášející: IS Stožec

Tel.: 388 335 014, 731 530 466

V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.