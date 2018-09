Svědkové lidskosti - Jihočeské muzeum České Budějovice

Nová výstava Svědkové lidskosti s podtitulem Odpůrci nacismu z řad sudetoněmeckých křesťanů v letech 1938 – 1945 představuje osudy deseti lidí, kteří se z křesťanského přesvědčení postavili proti nacismu a padli za oběť tomuto režimu opovrhujícímu lidskými právy... Jedná se o pět kněží, dvě řeholnice a tři laiky.

Až do Mnichovské dohody r. 1938 a úplného obsazení Čech a Moravy r. 1939 žili tito lidé jako Němci v Československu. Nikdo z nich se však nedožil pádu nacistického režimu. Zemřeli ještě před jeho koncem v koncentračních táborech či byli popraveni... Tato výstava chce připomenout jejich památku a památku všech ostatních křesťanských sudetoněmeckých odpůrců nacistického režimu z let 1938 až 1945. Odpor křesťanských sudetských Němců dosud není dostatečně vědecky zpracován. Iniciátoři výstavy doufají, že právě tato výstava by mohla posloužit jako impuls, který danou skutečnost změní.

