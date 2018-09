Nenechte si ujít PÍSECKÝ KRÁLOVSKÝ ČTVRT/PŮL/MARATÓN 2018

Kdy: Sobota, 29.9.2018

Kde: Město Písek, prezentace v městském sportovním areálu- Spartak , Burketova ulice- FC Písek a Atletický oddíl Písek

Časový program:

08:00 zahájení prezentace

10:00 start maratón

10:30 start dětských závodů (3 kategorie, předškoláci a školáci do 10 let, školáci 11-15 let)

11:00 start charitativního běhu 2 km ( registrace na místě ) - běh pro Mamma HELP

12:30 start půlmaratón

13:30 start čtvrtmaratón

15:00 vyhlášení výsledků