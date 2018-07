Nenechte si ujít Bartoloměské posvícení - Milevské slavnosti 2018.

Program

ČTVRTEK 23.8.2018

KLÁŠTERNÍ BAZILIKA

Vstup: 80 Kč

18:00 POCTA ČESKÉ HUDBĚ – Zahajovací koncert – Černohorský – Pavlica – Dvořák – Smetana

PÁTEK 24.8.2018

PARK BAŽANTNICE

Vstup: PÁTEK – NEDĚLE 60 Kč

17:00 ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI – 17:00-17:30 Ukázky vystoupení – Sokol Milevsko, 2N Aerobic club, NRG Crew; EFK DANCE FAMILY; 17:30-18:15 Klaun Hugo; 17:00-19:30 Knihohrátky s knihovnou, Rozárka v ZOO, program DDM Milevsko, malování na obličej

18:20 VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ SOUTĚŽE „MALOVANÝ VENKOV“ – Svazek obcí Milevska

18:30 OBĚŽNÁ DRÁHA – koncert finalistů pěvecké soutěže

20:00 NEBE – havířovská pop rocková kapela

21:30 FALCONE – kytarista, ukulelista a písničkář s kapelou

23:00 PORTLESS feat. Henry D – rockoví Portless přišli na svět v roce 2012 po rozpadu tehdejší sestavy skupiny Support Lesbiens

SOBOTA 25.8.2018

PARK BAŽANTNICE

Vstup: SOBOTA + NEDĚLE 50 Kč

od 13:00 POSVÍCENSKÝ FLORBAL OPEN – první milevský florbalový turnaj pod širým nebem

13:30 FUSKY DUS – začínající rocková kapela z Milevska

14:30 RIGHTNOW – pop-rocková kapela ze Strakonic, existující od roku 2014

15:30 PTAKUSTIK – úderné věci, které tepou! Ptakopysk i Psychopták, i takových zkomolenin se dočkal projekt Tomáše Ptáčka

17:00 SCHODIŠTĚ – rocková kapela, kterou nestačí slyšet, musíte ji i vidět

18:30 LOKOMOTIVA S PETREM VONDRÁČKEM – rock´n´rollová skupina se známým moderátorem a bavičem

20:00 PAVEL VÍTEK A TOP BAND – zpěvák populární hudby a muzíkálový herec s kapelou TOP BAND na jednom podiu

21:30 FANTOM – rocková kapela z Milevska, která letos slaví 45 let na hudební scéně

23:00 ATMO – 11 singlů, 60 milionů zhlédnutí na YouTube a 115 tisíc odběratelů

NEDĚLE 26.8.2018

KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE NA NÁM. E. BENEŠE

10:30 SLAVNÁ MŠE SVATÁ ZA MĚSTO MILEVSKO

PARK BAŽANTNICE – MYSLIVECKÉ SLAVNOSTI

Vstup: POUZE NEDĚLE 40 Kč

10:00 HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ CELÉ DOPOLEDNE – HASTRMANI legendární country kapela existuje od roku 1988

10:30 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ MYSLIVECKÝCH SLAVNOSTÍ

10:40 VYSTOUPENÍ TRUBAČŮ OKRESNÍHO MYSLIVECKÉHO SPOLKU PÍSEK A LESNICKÉ ŠKOLY

11:15 UKÁZKY VÁBENÍ ZVĚŘE, SOUTĚŽ PRO VEŘEJNOST (10:00-12:00 UKÁZKY SOKOLNICTVÍ)

11:40 PŘEHLÍDKA LOVECKÝCH PSŮ S VÝKLADEM, UKÁZKY VÝCVIKU PSŮ

13:00 VYHODNOCENÍ SOUTĚŽÍ DĚTÍ

PARK BAŽANTNICE

Vstup: POUZE NEDĚLE 40 Kč

do 13:30 HASTRMANI – legendární country kapela existuje od roku 1988, začínala hrát u řeky Otavy

14:00 KAMEŇÁCI – jihočeská kapela z Kamenného Újezdu

15:20 SOUTĚŽ O POSVÍCENSKÝ KOLÁČ – SPONZOR JEDNOTA SD MILEVSKO

15:30 KOVAČKA – tradiční milevská dechová kapela

17:00 ŠOHAJKA – podlužácká kapela z Dolních Bojanovic u Hodonína, známá z TV Šlágr

MILEVSKÝ KLÁŠTER – PRVNÍ NÁDVOŘÍ U STARÉ KAŠNY (V PŘÍPADĚ VYTRVALÉHO DEŠTĚ DK)

Vstup: 350 Kč

19:30 ROBERT KŘESŤAN A DRUHÁ TRÁVA – český zpěvák, banjista, skladatel a překladatel s kapelou

D O P R O V O D N É A K C E

KAMENÁČ MUSIC ART PUB PAPRIKACZE – RED HOT CHILI PEPPERS REVIVAL – sobota 25. 8. od 20:30 hodin

Havlíčkova 279, Milevsko TOP český revival kalifornských Red Hot Chili Peppers

FOTBALOVÝ STADION SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM SPORTU – „O putovní pohár starosty města Milevska“ – sobota 25. 8. od 13 hodin

STŘELNICE MILEVSKO DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ S MOŽNOSTÍ SI ZASŘÍLET – neděle 26. 8. od 9 do 13 hodin

Týnická 1524, Milevsko

GALERIE M JOSEF/FESOJ – výstava obrazů Petry Schwarzeové roz. Hašlerové a Martina Jelínka

nám. E. Beneše 1, Milevsko tel. 382 522 082, otevřeno: út+čt: 9-11:30 a 12:30–17; st+pá: 9-11:30 a 12:30-16; so: 9-12 hodin

MILEVSKÉ MUZEUM 1918 – KONEC A ZAČÁTEK – výstava ke 100. výročí vzniku samostatného Československa

Klášterní 557, Milevsko tel. 382 521 093, otevřeno: út-ne: 9-12 a 13-17 hodin

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ OKRESNÍ VÝSTAVA ZVÍŘAT – 16. ročník soutěže chovných samců králíků a bohatý doprovodný program

výstavní areál Milevsko výstavní areál ČSCH Milevsko, 25. 8. 8-18 hod., 26. 8. 8-16 hodin

MILEVSKÝ KLÁŠTER PAVEL KOTALÍK – VÝSTAVA OBRAZŮ

barokní prelatura U Bažantnice 556, tel. 382 521 458, otevřeno: po-ne: 10-17 hodin

MĚSTSKÁ KNIHOVNA VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ ČLENŮ SENIOR KLUBU ZVVZ (otevřeno: po, st, pá: 8-17 hodin)

nám. E. Beneše 1, Milevsko 10. POSVÍCENSKÝ TURNAJ V DESKOVÝCH HRÁCH – středa 22. 8. 9-11 hodin

ZVVZ GROUP DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ U PŘÍLEŽITOSTI 70 LET ZVVZ (1948-2018) – sobota 25. 8. od 8 do 14 hodin

Předprodej vstupenek (sleva 10%) do 23. 8. 2018 – Infocentrum Milevsko, DK Milevsko, Milevské kino, on-line milevskem.cz

Děti do 12 let a ZTP – ZDARMA. ZAKOUPENÍM VSTUPENKY PODPOŘÍTE BUDOUCÍ KULTURNÍ AKCE V MILEVSKU. DĚKUJEME.

