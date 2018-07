Bitva na Winterbergu - Vimperk

Termín pro osmý ročník Bitvy na Winterbergu je stanoven na 4. srpna 2018! Letošní rok se nese ve znamení osmiček, stejně tak jako naše bitva a my se na tu osmičku doslova položíme! Bitva na Winterbergu VIII. s podtitulem Nekonečný příběh.

- bitva

- tanečnice

- sokolník

- divadlo

- turnaje

- hry pro děti

- fotokoutek

Fire show - ART CAMP

Ani letos nebude chybět bohatý doprovodný program, který završí scénická bitva.

Novinkou osmého ročníku bude změna místa konání, již se nesejdeme v areálu státního zámku Vimperk, ale přesuneme se do podzámčí do prostor bývalého letního kina. Zámek jde do rekonstrukce, a tudíž se s naší akcí musíme posunout o pár metrů dál.

Pro účinkující se nic nemění. Stanování zajištěno v areálu, který je dostatečně dost velký.

S tím nám souvisí i další novinka, protože bychom rádi využili každý kout! Art camp!