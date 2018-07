Letní slavnost v Písku

Spolek Přátelé Kamenného mostu Písek spolu se Spolkem přátel domu u Slona pro vás ve spolupráci s dalšími kulturními organizacemi a zájmovými sdruženími připravil na sobotu 21. července 2018 v Palackého sadech a před domem U Slona Letní slavnost.

Nechali jsme se inspirovat letošním 100. výročím vzniku samostatné republiky. Slavnost začíná v 15 hodin promenádním koncertem souboru Petra Ernyei Quartet. Přijďte s námi v dobovém oblečení přivítat prezidenta T.G. Masryka, který přijede i s chotí. Přeneste se do doby, kdy se v největším píseckém parku chodilo uctivě zdravit, chlubit se novými klobouky, partnery a zkrátka ukazovat všechno, co stálo za předvedení. V čem tenkrát písecké dámy korzovaly? To uvidíte na prvorepublikové módní přehlídce s názvem Jen pro ten dnešní den, kterou připravily manekýnky z Lednice. Taneční skupina T Dance předvede svoji choreografii Tančírna, ochutnat můžete písecké pivo a připít si moravským vínem.

K vidění budou i historické automobily Veteran Car Písek a starodávné bicykly.

Kolem půl šesté bude slavnost pokračovat u Kamenného mostu. Jazzový koncert Jakub Zomer Trio, další taneční ukázky a módní přehlídka vám zpříjemní letní podvečer.

Na dvoře domu U Slona bude výstava Písek v čase, kterou pro vás sestavili Jiří Hladký a Petr Indrák. A budete li se chtít na památku vyfotit ve vašem kostýmu, můžete to udělat v dobovém fotokoutku .

Swingové melodie v podání Honzy Kašpárka dokreslí příjemnou atmosféru u letní řeky. Uvidíme i Měsíc nad řekou a na Otavě budou Vodní skauti Písek jezdit na osvětlených pramicích s lampiony. Bude to taková malá písecká noc inspirovaná Benátkami. A bude i s ohňostrojem.