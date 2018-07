Taneční kroužek pro děti - latina a standard

Tančí vaše děti rádi, nechte je tancovat v tanečním klubu: Taneční klub La-st dance team České Budějovice je zaměřen na výuku latinskoamerických, standardních a karibských tanců pro všechny věkové kategorie. Pro nové zájemce o tanec připravujeme NÁBOR TANEČNÍKŮ, který proběhne v pátek 14. září 2018 od 15:00 do 16:00 pro nejmenší zájemce do taneční přípravky.

A od 16:30 do 18:00 hodin pro zájemce o latinskoamerické a standardní tance. Přidat se do tanečního klubu můžete i po celý školní rok. Tréninky a nábor probíhá v taneční škole Pražská 131a, České Budějovice (naproti Budvaru). Tréninky po celý školní rok: taneční přípravka pro nejmenší: děti od 5 let - 15:00 - 16:00 hodin párové latinskoamerické a standardní tance, soutěžní tancování: dívky a chlapci od 6 let - Středa od 16:30 - 18:00 a pátek od 16:30 - 18:00 hodin. POZOR: není nutné přijít v páru, přijímáme jednotlivce. Informace naleznete na našich webových stránkách www.lastdance.cz v sekci taneční klub nebo na emailu: lastdance@lastdance.cz a na tel.: 602 302 034