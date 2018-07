Kinematograf bratří Čadíků - Zámek Třeboň

Také letos zavítá do Třeboně pověstný Kinematograf bratří Čadíků, ovšem poprvé si budete moci pohovět na trávě třeboňské zámeckého parku s kulisou nasvíceného zámeckého paláce.

Již více než dvacet let se milovníci kvalitních filmů a neobvyklých produkcí mohou těšit na příjezd Kinematografu bratří Čadíků, který každoročně do několika desítek českých a moravských měst přiváží zajímavé české filmy.

Vstupné na všechny filmy je dobrovolné a výtěžek je věnován na charitativní účely.