Návrat do starých časů na zámku Hluboká

Vychutnejte si návrat do straých časů... do poloviny 19. století. V sobotu 7. července se na zámku Hluboká představí Spolek panstva na tvrzi Žíželeves, který předvede dobové taneční ukázky na zámeckém nádvoří každou celou hodinu od 13. do 16. hod.

S půvabnými dámami v krinolínách a elegantními džentlmeny ve fracích korzujícími po zámecké zahradě se můžete vyfotit již od 12 hodin!