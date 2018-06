Múzy na vodě - České Budějovice

Nenechte si ujít MÚZY NA VODĚ 2018.

neděle

1. 7. od 21:30

DANIEL HŮLKA

& LUBOMÍR BRABEC

pondělí

2. 7. od 21:30

HRADIŠŤAN

& JIŘÍ PAVLICA

úterý

3. 7. od 21:30

MICHAELA GEMROTOVÁ

& MARIAN VOJTKO

středa

4. 7. od 21:30

VÁCLAV MAREK

& HIS BLUE STAR

čtvrtek

5. 7. od 21:30

BALET EXTRA

JIHOČESKÉ DIVADLO

taneční večer tří choreografií

Elixír (choreografie Viktor Konvalinka)

Where are you (choreografie Julie de Meuelemeester)

Silent Protest (choreografie Zdeněk Mládek)

pátek

6. 7. od 21:30

HANA ZAGOROVÁ

& BOOM!BAND

JIŘÍHO DVOŘÁKA

všechna představení se uskuteční za každého počasí