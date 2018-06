Retro výstava v Igy Centru České Budějovice

26. 5. – 16. 6. 2018 denně od 9 do 21 hodin

V letošním roce si připomínáme významné 100leté jubileum od vzniku Československa resp. naší republiky. V této souvislosti jsme pro Vás v IGY Centru připravili velkou RETRO VÝSTAVU 100 ČESKOSLOVENSKÝCH NEJ. Jediná příležitost vidět výstavu v Jihočeském kraji!

Prožijte s námi i to, co jste nezažili! Výstava reprezentuje sto let České republiky od jejího vzniku po současnost. Rozdělena je do deseti kategorií, přičemž v každé kategorii na vás čeká výběr toho nejlepšího. Těšit se tak můžete na dobové hity, knihy, filmy a videa, ikonické spotřebiče, nejpopulárnější potraviny, nejčtenější knižní bestsellery a mnoho dalšího! Expozicí provází kreslený robůtek Čechoslováček. Výstava obsahuje informační panely, TV obrazovky pro promítání filmů a reklam, vitríny a výstavky s vystavenými exponáty a také plně funkční retro osobní automobil Škoda „embéčko“.

Každý návštěvník může hlasovat o nejpopulárnější položku z každé kategorie a na závěr roku 2018 vznikne na základě hlasování 10 ČESKOSLOVENSKÝCH NEJ. Zapojte se také!