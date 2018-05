Koncert pro Charitu Yes We Can 2018

Nejlepší zakončení letošního Buskers festu zažijete na After party ve Velbloudu s americkou kapelou Paramount Styles. Tuhle vypalovačku si zkrátka nemůžete nechat ujít. A navíc svou účastí přispějete na Charitu Třeboň, která dostane výtěžek ze vstupného. My se těšíme, a vy?! Special guest support: Houpací koně (acoustic). Paramount Styles (USA) - PS je pokračováním muzikantského života dvojice Scott McCloud (kytara, zpěv) a Alexis Fleisig. Oba dva definovali coby souputníci Fugazi na začátku 90. let pojem "emo hardcore" s průkopnickou kapelou Soulside (Dischord Rec.), nejhlubší stopu v encyklopedii nezávislé kytarové hudby ale zanechali v legendárních Girls Against Boys. V post-Nirvana boomu byli GVSB nejvíce žádaným "zbožím" a coby předkapela Rage Against The Machine si užili i vyprodané stadiónové koncerty po celých US. Paramount Styles je někdy více a někdy méně akustická kapela, v níž McCloud a Fleisig spojili síly s muzikanty z celého světa: poslední album "Distant Karma" se natáčelo v Praze a kapela ho představila na začátku listopadu v zaplněném Lucerna Music Baru na mezinárodních oslavách 50. narozeniny McClouda. Teď se Paramount Styles vrací právě na podporu "Distant Karma".

