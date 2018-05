Muzeum fotografie a moderních obrazových médií zve své příznivce v sobotu 12. 5. 2018 v 17.00 hodin na zahájení výstavy „New York, Candid / otevřené město“, jež přiblíží na fotografiích Pavla Sojky New York 80. let. Vernisáž proběhne za účasti autora. Výstava potrvá do 1. 7. 2018.