Interaktivní výstava Mosty

Mosty znám už dlouhý čas... to je text známé písničky Karla Zicha a Lenky Filipové ze sedmdesátých let. A jak jste na tom vy, znáte mosty? Víte například, které mosty jsou na eurobankovkách? Nebo kde stojí most postavený podle návrhu Leonarda Da Vinci? Bez mostů by se nám těžko žilo, obzvlášť tady v Bechyni. A tak k devadesátým narozeninám našeho jubilejního mostu – Duhy – připravujeme hravou výstavu na jejich oslavu. Tato hravá herna doplňuje odbornou část věnovanou právě mostu v Bechyni. Můžete ji navštívit až do 30. 9.

Vstupné 50 Kč, školy 20 Kč, rodinné 150 Kč.