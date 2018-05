Viktor Herman, Ladislav Bureš, František Weyda: Norsko – země našich srdcí

Galerie Nahoře po - pá 9.00 - 17.00 hod.

Tři kamarádi, kteří milují Šumavu. Už téměř 40 let spolu jezdí na chalupu pod Stožec k Mrtvému luhu a podnikají výlety na všechny strany. Z nočních diskuzí nad ohněm vzešel nápad společně vyrazit za poznáním přírody Skandinávie. Viktor, nejmladší z trojice, ale přirozený vůdce, který mnohokrát procestoval Skandinávii. Láďa a Franta, kamarádi, kteří se znají už 53 let. Poprvé vyrazili v roce 2006. Tehdy s nimi cestoval i syn Viktora Martin. Výpravu zopakovali ještě v roce 2010 a 2016. Ale žádné zájezdy s cestovkou. Adaptované auto tak, aby pojmulo jak cestovatele, tak množství jejich potřeb- turistické vybavení, fotopotřeby, rybářské nářadí, potraviny...no jak to v podobných případech bývá. Jejich hlavní destinace bylo Norsko. Země milovníkům ryzí přírody zaslíbená. Procestovali jí pokaždé pořádný kus až nakonec dorazili do kouzelné oblasti v blízkosti Trondheimu, kde si vždy pronajali lovecký dům od místního lesníka Rolfa, který je současně lovec, rybář a milovník přírody. Odtud podnikali výpravy za přírodou, zvěří, rybami. A na této výstavě by vás rádi seznámili s tím, co na těchto cestách zažili- a nafotografovali.

Vernisáž v úterý 26. června 2018 v 17 hodin.