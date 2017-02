Reggae mág Rocky Leon se vrátí do České republiky. Se svou one man show dorazí na ostravský majáles

Jaro se pomalu blíží a spolu s ním finišují své programy také studentské majálesy, které i letos chystají dny plné hudby, zábavy a tradičního doprovodného programu. Výjimkou není ani ostravský majáles, který před pár dny zveřejnil svého headlinera. Tím se stane energický a sympatický muzikant Rocky Leon.

Rocky Leon, hudebník ze San Francisca, na sebe výrazněji upozornil singlem Quit Your Whining, během něhož brnká na ukulele a pluje lodí, která propojuje ostrov Vancouver s Washingtonem. Právě tato skladba zaujala také pořadatele Majálesu Ostrava, kteří představili Rockyho Leona jako hlavní hvězdu svého letošního ročníku. “Jednoduchá, ale chytlavá písnička, která mi zní v hlavě doposud. Už se na něj těším,” vysvětluje dramaturgyně festivalu Barbora Žembová.

Návštěvníci majálesu se tak dočkají Rockyho energické show, během níž kombinuje muzikant, který v současnosti pendluje mezi Kalifornií a rakouským Salzburgem, prvky rocku, reggae, hip-hopu a ska. Během koncertu vystupuje sám, zručně a samozřejmě ovládá veškeré hudební nástroje, které jsou pro jeho písně důležité. Veškeré zvuky a melodie navíc pochází skutečně pouze od něj, žádné počítače během vystoupení nepoužívá.

Majáles Ostrava, na němž Rocky Leon vystoupí, se uskuteční 12. května. Program dále nabídne koncerty kapel Wohnout, Zoči Voči, We On The Moon a mnoho dalších. V současné době je k dispozici první limitovaná edice vstupenek za 150 korun.