Coldplay opět zabrousili na taneční scénu a na turné si vezou deset hostů

Pokud se nějaká kapela dá nazvat velmi produktivní, jsou to určitě britští Coldplay. Ti vydali koncem roku 2015 desku A Head Full Of Dreams, s kterou již v minulém roce vyrazili na turné. To pokračuje i v roce letošním a návštěvníci by se měli dočkat na koncertech již i nového materiálu.

Coldplay desku podpořili již pěti singly a v roce 2016 i více než šedesáti koncerty po celém světě. I letošní rok bude v tomto směru bohatý - do října to bude necelých padesát koncertů, z toho pět v sousedním Německu a jeden v rakouské metropoli. Jak první informace naznačují, setlist letošní části turné bude rozdílný od té loňské. Kapela se rozhodla do repertoáru zařadit i několik songů, které určitou dobu nehrála, a dojde i nějakou tu novinku.

Pokud totiž britská čtveřice nestihne v letošním roce vydat plnohodnotné studiové album, měli bychom se dočkat alespoň EP s novým materiálem. Kromě toho se již brzy z rádií rozezní i nový song, který Coldplay natočili s DJských a producentským EDM duem The Chainsmokers, které poslední měsíce ovládá hitparády se svými singly Don't Let Me Down, Closer nebo Paris. Jejich společné dílko dostalo název Something Just Like This, světovou premiéru si odbylo v minulém týdnu během předávání cen Brit Awards a nalezneme ho na debutové desce The Chainsmokers, která vyjde letos pod názvem Memories: Do Not Open.

Pokud patříte mezi šťastlivce, kteří se na jeden z letošních koncertů Coldplay vydají, máte se rozhodně na co těšit i v souvislosti s předskokany. Zatímco v sousedním Německu to budou například Tove Lo, AlunaGeorge a Femme Schmidt, v jiných zemích se představí Mew, Embrace, Radwimps, Jess Kent, Lyves, Alina Baraz a Izzy Bizu. Nezbývá než doufat, že Coldplay budou v koncertování pokračovat i v roce 2018 a rozhodnou se vrátit i do České republiky.