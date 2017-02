Před Deep Purple v Praze vystoupí Monster Truck

Jak bylo koncem minulého roku oznámeno, vydá se kapela Deep Purple na velké turné, během kterého v našem hlavním městě představí i nové studiové album. Tato britská legenda slibovala, že sebou přiveze i speciálního hosta, leč více než dva měsíce tajila, o koho půjde. Nyní konečně prozradila jeho jméno. Pražské publikum v O2 Areně rozehřejí Monster Truck.

Není to tak dlouho, co jsme tuto kanadskou kapelu mohli v naší republice vidět. Čtyřčlenné seskupení z Ontaria se osvědčilo již v minulém roce, kdy si ho na turné jako hosta vybrali Nickelback. Těm se v rámci poslední pražské zastávky povedlo naplnit O2 arenu a i Monster Truck byli přijati s velkým nadšením. Není proto divu, že Deep Purple sází na jistotu a vezou sebou do Prahy právě tuto úspěšnou kanadskou kapelu.

Monster Truck fungují od roku 2009 a za tu dobu si vybojovali v rockovém světě velmi slušnou pozici. Na svém kontě mají necelou desítku singlů a dvě řadová alba. To poslední s názvem Sittin' Heavy vydali v únoru 2016 a úspěšně jen propagují na koncertech po celém světě. V první polovině letošního roku čeká kapelu Monster Truck téměř třicítka koncertu. A to jak samostatných, tak v rámci festivalů či v roli předskokana na turné Billy Talent. Praha tak bude jednou z mála čestných výjimek, kdy se Monster Truck představí na jednom pódiu s Deep Purple.

Připomeňme, že společný koncert Monster Truck s legendárními Deep Purple, kteří do našeho hlavního města dorazí v rámci The Long Goodbye Tour 2017, se uskuteční již 22. května v pražské O2 areně. Vstupenky na tuto show se velmi dobře prodávají, ale prozatím je ještě stále seženete v téměř všech dostupných kategoriích a zaplatíte za ně mezi 950 - 1490 Kč.