Mississippi Heat v Praze zahrají tradiční bluesové skladby

Všichni čeští fanoušci nefalšovaného tradičního blues si v březnu přijdou na své. Do pražského Lucerna Music Baru totiž 28. března zavítá chicagská bluesová kapela Mississippi Heat, která s sebou jako předskokana vezme novou českou kapelu Bobby and his Houdaphone.

Mississippi Heat vznikli jedné noci v roce 1991 v Chicagu. Tehdy kytarista Jon McDonlad pozval Pierra Lacocque, aby s ním zahrál na harmoniku. Za bicími tehdy seděl Robert Covington, který zároveň zpíval. Již tuto noc měla tato kapela obrovský úspěch, který ji provází bezmála 26 let. To dokazují vystoupení na mnoha respektovaných bluesových, jazzových i multižánrových festivalech po celé Severní Americe i Evropě jako jsou Chicago Blues Festival, Montreal International Jazz Festival, Ecaussinnes Spring Blues Festival nebo Lucerne Blues Festival.

Hnacím motorem Mississippi Heat je kapelník, skladatel a hráč na harmoniku Pierre Lacocque. Spolu s ním skupinu tvoří zpěvačka Inetta Visor, kytarista a zpěvák Michael Dotson, baskytarista Brian Quinn a bubeník a zpěvák Terrence Williams. Hudebníci mají dostatek prostoru, aby se projevili, a to jak na pódiu, tak v nahrávkách. Jejich hudba je tradiční, vychází z hudebních pokladů padesátých let (Muddy Waters, Jimmy Reed, Jimmy Rogers a další). Inspirací se stali také vynikající hráči na foukací harmoniku (Big a Little Walter, The Sonny Boy Williamsons, Junior Wells, George Smith) i mnozí výjimeční současní hudebníci (Kim Wilson, Rod Piazza a Paul deLay).

Mississippi Heat za 26 let své exitence stačili vydat osm studiových alb. Některé jejich nahrávky získaly ocenění jako „Nejlěpší chicagské bluesové CD roku“ nebo „Nejlepší bluesový koncert roku“. Jejich poslední a aktuální album Cab Driving Man, vyšlo v roce 2016 a kapela se s ním jistě pochlubí i v Praze.

Bobby and his Houdaphone je nový projekt českého zpěváka, kytaristy, skladatele a aranžéra Josepha "Bobby" Houdy, který představí svoji novou kapelu. V jejich koncertním programu zazní skladby z připravovaného alba Die Hard Man. Zde se Bobby vrací ke svým láskám - hudbě zvané jazzblues, swing, rhythm and blues a funk.

Vstupenky na koncert jsou k dispozici v předprodejích Goout, Ticketpro a Livermusic.