Headlinery letošního AIR Festivalu budou Timmy Trumpet a KSHMR

Dvoudenní taneční AIR Festival v loňském roce potvrdil, že dokáže do České republiky přivézt opravdu velké DJské hvězdy. Don Diablo nebo Martin Garrix v srpnu minulého roku jasně ukázali, proč patří mezi nejžádanější zástupce EDM, a tak je logické, že i letošní ročník pořadatelé sází na podobně populární umělce.

Opět tak zalovili mezi nejzvučnějšími jmény světové elektronické scény a pro nadcházející ročník získali Timmyho Trumpeta a KSHMRa, DJe, kteří se nebojí hudebních experimentů a jejichž live sety patří k tomu nejpozoruhodnějšímu, co současná EDM scéna nabízí. Festival bude i v tomto roce hostit královehradecký Festivalpark a sety těchto DJů vyvrcholí večery 28. a 29. července.

Pod uměleckou zkratkou KSHMR vystupuje potomek indických imigrantů, kalifornský DJ, producent a hudebník Niles Hollowell-Dhar, který svoji hudební kariéru odstartoval s Davidem Singer-Vinem v hiphopovém producentském duu The Cataracs. V roce 2014 se vydal na sólovou dráhu a ještě v témže roce stihl vydat čtyři singly, včetně skladby Burn. Ta vznikla ve spolupráci s DallasKem a zahájila KSHMRův sériový útok na prodejní hitparádu Beatport, kde v roce 2015 zabodoval opět čtyřmi velkými hity. V loňském roce vyprodukoval dokonce osm hitových singlů a první albovou kolekci The Lion Across The Field EP. Osmadvacetiletý KSHMR spolupracoval s desítkami slavných jmen, mezi kterými najdeme vedle Tiësta, DallasKa také např. duo Firebeatz, R3haba, Carnage nebo Timmyho Trumpeta, se kterým ho spojí i letošní ročník AIR Festivalu.

Timmy Trumpet byl v roce 2015 na udílení ITM Awards zvolen nejlepším australským DJem. Jeho mimořádný hudební talent, který ho předurčil ke studiu na konzervatoři, se naplno projevil již v jeho raném dětství a ještě před dosažením plnoletosti byl hlavním trumpetistou v All-Star Stage Bandu. "Jakmile jsem objevil jazz, začal jsem jamovat na všechno, co jsem slyšel. Hlavně na skladby z rádia. Netrvalo dlouho a natrefil jsem na house music, potkal první DJe a odehrál svůj první gig. Když jsem jel té noci z vystoupení domů, už v tu chvíli jsem věděl, že tohle je to, co chci dělat po zbytek svého života," vysvětluje Trumpet, jak se od jazzu dostal k elektronické hudbě a k pozoruhodnému mixu trumpety s DJingem, který ho prakticky okamžitě vynesl na výsluní a do čela hitparádových žebříčků. Dnes se jeho singly těší platinovým prodejům a za rok odehraje přes dvě stě vystoupení, která zahrnují i největší festivaly a prestižní klubové akce.

Vedle KSHMRa a Timmyho Trumpeta nabídne AIR Festival také ruské trio Swanky Tunes, které okupuje 27. místo v aktuálním ročníku prestižní ankety DJ Mag Top 100 DJs. Dodejme, že vstupenky na letošní ročník AIR Festivalu jsou již v k dostání v předprodeji a zaplatíte za ně 790 Kč, popřípadě 2 190 Kč, pokud se rozhodnete pro VIP.