Robbie Williams se ještě jednou připojí ke kapele Take That

Robbie Williams je poslední dobou jedno velké překvapení za druhým. Jen před pár dny dopřál jedné ze svých fanynek nezapomenutelný zážitek, když překvapil osobní návštěvou nejen jí, ale i její celou rodinu, nyní potvrdil, že se ještě jednou připojí ke kapele Take That.

Robbie Williams, který se v současné době připravuje na velké The Heavy Entertainment Show Tour, s kterým dorazí v srpnu i do České Republiky, se s kapelou setká na jednom pódiu v sobotu 25. února. To se ve Velké Británii uskuteční finále pěvecké soutěže Let It Shine, kterou vysílá BBC, a za kterou stojí Gary Barlow, frontman Take That, jež se ujal i úlohy jednoho z porotců.

Prozatím není známo, jakou píseň Take That společně s Robbie Williamsem zazpívají, ale dle zasvěcených půjde o jeden z úplně největších hitů této kapely, a to z dob její největší slávy. Úspěšné britské trio, které aktuálně tvoří Gary Barlow, Howard Donald a Mark Owen, by se mělo během večera představit ještě jednou. Take That vydávají koncem března nové album Wonderland, z kterého by divákům měli zahrát pilotní singl Giants.

Připomeňme, že Robbie Williams se na své velké evropské turné vyrazí začátkem letních prázdnin. Mezi 2. červencem a 10. zářím odehraje celkem jednatřicet koncertů například ve Velké Británii, Německu, Itálii, Francii a samozřejmě i v České republice. Na letišti v Letňanech se představí již 19. srpna a v roli speciálního hosta zahraje legendární britské duo Erasure. Lupeny na pražskou zastávku The Heavy Entertainment Show Tour jsou stále v prodeji.