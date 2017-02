Ed Sheeran slaví narozeniny. Dárek ale dostali fanoušci

Od začátku tohoto roku je jméno Eda Sheerana opětovně skloňováno na všech frontách. Není se čemu divit - svým návratem na přední příčky světových hitparád překonal několik rekordů a své konkurenci v mnoha případech vyrazil dech. Právě dnes slaví své šestadvacáté narozeniny, ale dárek dává on sám.

"Protože mám narozeniny, zveřejnil jsem novou píseň, která se jmenuje 'How Would You Feel (Paean)'. Můžete si ji poslechnout, zatímco já si dám kus ze svého dortu," dodal s nadsázkou Ed, který song How Would You Feel (Paean) zpřístupnil v streamovacích službách a zároveň uživatelům YouTube pak nabízí živou verzi písně. Kromě toho pod videem nabádá fanoušky, aby k songu vytvořili cover verzi, natočili se u toho, jak na píseň tančí nebo zkusili vytvořit vlastní lyric video.

Dodejme, že třetí album ryšavého písničkáře vyjde již 3. března a Sheeran z něho zatím zveřejnil dva singly. Nyní přidává tzv. instant gratification, tedy další ukázku, která není oficiálním singlem, ale slouží k uspokojení fanoušků čekajících na kompletní album. Když britský zpěvák vydával předchozí desku x, rozhodl se takto v předstihu publikovat hned sedm skladeb. Nejspíš se tedy v příštích dvou týdnech, které nás dělí od termínu vydání ÷, dočkáme ještě dalších ukázek.

Připomeňme ještě, že s vydáním desky se Ed Sheeran rozjede i na velké evropské turné. To bude od 16. března do 3. května čítat celkem jednatřicet zastávek, které jsou ale všechny již několik dní beznadějně vyprodané.