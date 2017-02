Láska nebeská se vrátí na jaře v desetiminutovém pokračování

Liam Neeson, Hugh Grant, Keira Knightley, Rowan Atkinson, Bill Nighy, Colin Firth, Martine McCutcheon, Thomas Brodie-Sangster, Andrew Lincoln... Co spojuje tato jména? Láska nebeská, tradiční předvánoční filmová klasika, která si probojovala cestu do srdcí fanoušků po celém světě, Česko nevyjímaje. Nyní, více než třináct let od premiéry tohoto legendárního snímku, se tvůrci rozhodli zavzpomínat a zpracovat krátké pokračování, Red Nose Day Actually.

Richard Curtis, autor scénáře a režisér původní Lásky nebeské, má za cíl 24. března (tedy v den charitativní akce Red Nose Day) odvysílat na BBC One krátký přibližně desetiminutový snímek, v němž se chce pravděpodobně věnovat tomu, jak se za ta léta vyvinuly příběhy postav, s nimiž jsme se v Lásce nebeské seznámili. Tím chce podpořit svou nadaci Comic Relief.

V Lásce nebeské jsme byli svědky mnoha téměř nezávislých, pouze nepatrně propojených příběhů, které se točily kolem tématu lásky. Některé byly krásné, některé veselé, jiné trochu smutné. Většina příběhového propletence se odehrávala v Londýně v předvánočním období nákupů, školních besídek, firemních večírků, stromečků, světýlek a vánočních koled v hitparádách. Ačkoli se zdá neuvěřitelné, že od vzniku tohoto filmu uběhlo již téměř 14 let, ještě neuvěřitelnější je, že se k němu budeme moci vrátit, byť jen na krátkou chvilku.

Spolupráci na Red Nose Day Actually potvrdilo poměrně dost herců z původního obsazení, lze tedy předpokládat, že charitativní účel celé akce bude naplněn úspěšně, a my se máme určitě na co těšit.