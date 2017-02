Kapela Merchandise oznamuje nový termín pražského koncertu

Floridská rocková kapela Merchandise měla potěšit své české fanoušky již v listopadu minulého roku. Tehdejší koncert, který se měl uskutečnit v Café V lese, však zrušila stejně jako část svého turné. Svým příznivcům však slíbila, že se pokusí zrušenou show vynahradit co nejdříve.

A jak slíbila, tak se také stalo. Skupina oznámila termíny náhradních koncertů, mezi nimiž samozřejmě nechybí ani Praha, kde nakonec vystoupí 14. dubna. Show se uskuteční v Café V lese. Merchandise s sebou dovezou také singl Right Back To The Start, ke kterému nedávno představila zbrusu nový videoklip.

Kapela vznikla přibližně před deseti lety v americké Tampě. V současné době se o ní mluví především ve vztahu k hudební novince A Corpse Wired For Soud, která má být jakousi novou kapitolou této hudební partičky, v jejíž hudbě se kombinují prvky hardcoru a noise. Název nejnovějšího alba je inspirovaný sci-fi povídkou britského spisovatele Jamese Grahama Ballarda, zároveň má také dokonale vystihovat současný stav skupiny. “Pro předposlední desce jsme se znovuzrodili jako rocková kapela" říká kytarista Dave Vassalotti, “a pak jsme hned umřeli. Nemohlo to vydržet. Výsledkem je tahle mrtvolka z obou stran Atlantiku. Zpívá navěky všemu navzdory.” A frontman Carson Cox ho doplňuje: “je to o pravdivosti dospívání. S sebou si přátele ani milenky nevezmete. Je to o nalezení klidu a míru v té osamělosti.”

Vstupenky na pražský koncert jsou k dispozici v internetovém předprodeji za 213 korun. Na místě si v den konání koncertu zájemci připlatí necelých čtyřicet korun.