Soundtrack k pokračování Trainspottingu vychází konečně oficiálně

Ačkoliv je v digitální podobě již několik dní k dispozici, až dnes, 10. února, vychází oficiálně. Řeč je o netrpělivě očekávaném T2 Trainspotting: The Original Motion Picture Soundtrack, který obsahuje kromě nových skladeb a klasických hitů také předělávky dvou písniček ze soundtracku jedničky.

Lust For Life od Iggyho Popa se stala vlajkovou písní prvního Trainspottingu, proto nemůže samozřejmě chybět ani v jeho pokračování. Aby to ale nebyla nuda, kultovní pecku si vzala do parády britská partička The Prodigy, která přidala k songu zcela novou dimenzi. Elektroničtí Underworld pak pak přetvořili svou známou pecku Born Slippy na Slow Slippy.

Soundtrack nabízí ale také klasické skladby. Nechybí Dreaming od Blondie, Relax od Frankie Goes To Hollywood, (White Man) In Hammersmith Palais od punkových The Clash a Radio Gaga od legendárních Queen. Alternativní rocková kapela Wolf Alice přispěla na soundtract písní Silk, hiphopoví Young Fathers songy Get Up, Rain or Shine a Only God Knows.

T2 Trainspotting je pokračováním veleúspěšného snímku z roku 1996, v jehož hlavních rolích se představili Ewan McGregor, Jonny Lee Miller, Robert Carlyle či Kevin McKidd. Režisérem obou filmů je Danny Boyle, scénář má na svědomí John Hodge. T2 Trainspotting byl natočen podle románu Porno a Trainspotting od Irvinea Welshe. Světovou premiéru má již za sebou, čeští diváci se na něm mohou těšit od 16. února.