Katy Perry chystá návrat. Svůj nový singl představí ještě tento týden

Americká zpěvačka Katy Perry začala být počátkem tohoto roku opět aktivní na sociálních sítích. Nejprve fanouškům nabídla několik fotek ze studia, kde pracuje na svém novém albu, následně se s nimi podělila i o svojí novou image - blond vlasy. Všechny tyto aktivity směřují k upozornění na její hudební návrat, který si naplánovala na 10. únor.

Již tento pátek by měl mít světovou premiéru její singl Chained To The Rhythm, kterých chce zpěvačka v následujících týdnech ovládnout rádiový éter i taneční parkety. Zasvěcení mluví o novince jako o letní hymně s nádechem reggae. Důvod je prostý - zpěvačka na písni spolupracovala se Skipem Marleyem, vnukem samotného Boba Marleyho, v týmu ale opět nechyběl ani producent Max Martin, který zpěvačku doprovází již od její desky One Of The Boys z roku 2008.

Pokud jsou veškeré doposud zveřejněné indicie správné, tak píseň Chained To The Rhythm, kterou s Katy Perry napsala i australská zpěvačka Sia, bude mít premiéru tento pátek v rádiích po celém světě a televizní už o dva dny později. V noci z neděle na pondělí středoevropského času se uskuteční předávání prestižních cen Grammy, kde by měla dvaatřicetiletá Katy taktéž vystoupit. Dalším potvrzeným místem, kde její nový singl uslyšíme, bude letošní předávání Brit Awards, které se v londýnské O2 aréně uskuteční 22. února.

Dodejme, že o předávání prestižních cen Grammy nepřijdou ani čeští diváci. Přímý přenos, který odstartuje 13. února ve 2 hodiny ráno, budou moci sledovat na programu ČT art.