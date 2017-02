Lady Gaga zazářila na Super Bowlu a oznámila světové turné

Americká zpěvačka Lady Gaga se v neděli 5. února stala další z hvězd, která mohla vystoupit v poločase ostře sledovaného Super Bowlu. Její zhruba třináctiminutová show nabídla nejen průřez jejími dosavadními hity, ale obsahovala i aktuální hit z alba Joanne, které vydala na podzim minulého roku.

Zpěvačka celé vystoupení odstartovala poselstvím God Bless America, které odzpívala ze střechy stadionu. Následně se snesla na speciální rampu, na které již následovalo medley jejích největších hitů, mezi kterými nechyběly singly Poker Face, Just Dance, Telephone nebo Born This Way. Třicetiletá Stefani Joanne Angelina Germanotta si vystačila bez hvězdných hostů a celou show tak odtáhla sama, jen za doprovodu desítek tanečníků, stovek komparzistů a pěti stovek dronů, které se vznášely nad stadionem.

Z posledního alba se Lady Gaga omezila pouze na jednu píseň, a to na aktuální singl Million Reasons a celou svoji show ukončila asi největším hitem své dosavadní kariéry - sedm let starou písní Bad Romance. Krátce po skončení jejího vystoupení zaplavily sociální sítě miliónů tweetů a statusů, a to nejen od fanoušků, ale i kolegů z hudební branže. Na adresu jejího vystoupení se pochvalně vyjádřila například Katy Perry, Bruno Mars, Demi Lovato, Ariana Grande, Ellen DeGeneres nebo Rita Ora. Svou obdiv vyjádřila ale i Hilary Clintonová, která napsala: "Jsem jedna ze 100 miliónů fanoušků Super Bowlu, co se zgagáznila do Lady a jejího poselství pro nás všechny."

Úspěch si mohla vychutnat ale i sama Gaga, neb krátce po skončení její vystoupení obsadila se svými songy i přední příčky iTunes v mnoha desítkách zemí. Zpěvačka celý úspěšný večer ještě završila oznámením velkého světového turné, které ji zavede i na čtrnáct koncertů do Evropy. Prahu mezi nimi nehledejte, nejblíže nám Lady Gaga bude asi v sousedním Berlíně, kde se představí 26. října.

Kompletní seznam evropských zastávek vypadá následovně:

22/9 - Barcelona

24/9 - Curych

26/9 - Milán

29/9 - Hamburg

1/10 - Antverpy

3/10 - Amsterdam

6/10 - Paříž

9/10 - Londýn

15/10 - Birmingham

17/10 - Manchester

21/10 - Kodaň

23/10 - Stockholm

26/10 - Berlín

28/10 - Kolín nad Rýnem