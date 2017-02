Kylie Minogue mění vydavatelství a slibuje klasické popové album

Australská zpěvačka Kylie Minogue odstartovala rok 2017 s několika zásadními změnami. Ty se týkají nejen jejího soukromého života, ale především i toho profesního. Po dlouhých letech se totiž rozhodla změnit vydavatelství, a započít tak novou éru svého hudebního života.

Kylie svých posledních dvanáct alb vydala u labelu Parlophone, od roku 2017 ji již najdeme ve stáji BMG. Tento fakt potvrdila Alexi Cory-Smith, nová prezidentka BMG, která slíbila, že kromě Kylie ve své stáji v letošním roce přivítá i mnoho dalších interpretů. Poodkryla dalších několik jmen, takže dle slov prezidentky se můžeme těšit i na novinky kapel Nickelback, Blondie nebo Texas.

"S Kylie chceme natočit úžasné klasické popové album. Už je to třicet let, co se pohybuje v tomto byznysu, a osobně si myslím, že je lepší, než kdykoliv předtím," dodává Alexi, která však nevylučuje i další formáty spolupráce. "Je mnoho možností, jak oslovit multimediální svět. Přemýšlíme i nad dokumentem nebo knihou - vše je možné, ona je umělec bez hranic," uzavírá celé téma prezidentka. Sama interpretka potvrdila, že na novém albu již pracuje, přičemž mezi spolupracovníky zmínila britského hudebníka Guye Chamberse, ale i zpěváka Robbieho Williamse.

Jak se zdá, Kylie bude mít po pracovní stránce hodně náročný rok, který jí alespoň zaplní osobní prázdnotu. Osmačtyřicetiletá Australanka totiž jen před pár dny potvrdila, že se rozešla s britským hercem Joshuaou Sassem, s nímž byla od února minulého roku zasnoubena. Info o rozchodu potvrdila na sociálních sítích a všem fanouškům poděkovala za jejich podporu.