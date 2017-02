Metronome Festival ohlásil dalšího interpreta. Je jím nadějná zpěvačka Shells

Hudební nováček, o kterém ale ještě hodně uslyšíme. Pětadvacetiletá Britka Shells zahraje divákům druhý den pražského Metronome Festivalu 24. června.

Sice zatím vydala jen čtyři singly na EP s názvem Shapes, ale i s nimi zaznamenává jeden úspěch za druhým. Začínala sice jako předskokan, dnes už ale vyprodává samostatné koncerty ve Velké Británii. V České republice ji mohou znát fanoušci The Naked And Famous, s nimiž se jako support do pražského Lucerna Music Baru podívala 1. února 2017.

Zvuk vychází z kontrastu mezi jemným zpěvaččiným hlasem a instrumentálním doprovodem v podání muzikanta Paula Lovea, což dělá její hudbu novou a neotřelou. V kombinaci se zpěvaččinou skromností a uměním prožít každé slovo svých písní, dělá z Shells interpreta, který si dokáže dobýt srdce kohokoliv, kdo ji uslyší.

Shells je třetím potvrzeným interpretem na pražském Metronome Festivalu. Zahraje si tak vedle britského rockera Stinga nebo britské indie rockové skupiny Kasabian. Fanoušci si ji mohou poslechnout druhý den festivalu, 24, června, na Future Stage.

Foto: www.metronomefestival.cz